Обрізка горіхового дерева може бути достатньо суперечливим питанням. І думки щодо цього питання бувають різними. Одні люди вважають, що це обов'язково треба робити. А інші кажуть, що не є обов'язковим етапом догляду. То коли можна та не можна обрізати горіх – підкаже 24 Канал.

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Чи правда, що горіх не можна зрізати

Якщо у вашому саду росте волоський горіх, то потрібно замислитися, коли і як правильно його обрізати. Є таке поширене твердження, що крону волоського горіха формувати не потрібно, оскільки горіх росте саме по собі. Але ця думка не відповідає дійсності. Тому що горіх – дерево з не дуже міцними гілками, і старі чи пошкоджені гілки ламаються природним чином. Тому краще самостійно їх обрізати, щоб уникнути лиха. Тим паче для хорошого урожаю, неодмінно знадобляться деякі види обрізки.

Як правильно обрізати горіх

Ті дерева, яким понад 10 років, потребують омолоджувальної обрізки. Раз у 2-3 роки потрібно позбуватись сухих гілок, сучків та підрізати нижні скелетні гілки. Завдяки цьому покращується ріст дерева, горіх буде давати якісніші та більші плоди. Тож ви зможете посмакувати великими й смачними горішками. Таку обрізку треба проводити, якщо врожай сильно зменшився, а самі плоди стали дрібнішими.

Проводимо обрізку та формування крони, коли дереву виповниться мінімум 2 роки. Водночас робимо все максимально обережно, щоб не поранити дерево.

Рекомендується формувати крону в вигляді чаші. Обираємо 4-5 найбільші здорові гілки, адже вони даватимуть найбільше плодів.



Обрізка дерева / Фото Конкурент