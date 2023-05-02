Обрізка горіхового дерева може бути достатньо суперечливим питанням. І думки щодо цього питання бувають різними. Одні люди вважають, що це обов'язково треба робити. А інші кажуть, що не є обов'язковим етапом догляду. То коли можна та не можна обрізати горіх – підкаже 24 Канал.
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Чи правда, що горіх не можна зрізати
Якщо у вашому саду росте волоський горіх, то потрібно замислитися, коли і як правильно його обрізати. Є таке поширене твердження, що крону волоського горіха формувати не потрібно, оскільки горіх росте саме по собі. Але ця думка не відповідає дійсності. Тому що горіх – дерево з не дуже міцними гілками, і старі чи пошкоджені гілки ламаються природним чином. Тому краще самостійно їх обрізати, щоб уникнути лиха. Тим паче для хорошого урожаю, неодмінно знадобляться деякі види обрізки.
Як правильно обрізати горіх
- Ті дерева, яким понад 10 років, потребують омолоджувальної обрізки. Раз у 2-3 роки потрібно позбуватись сухих гілок, сучків та підрізати нижні скелетні гілки. Завдяки цьому покращується ріст дерева, горіх буде давати якісніші та більші плоди. Тож ви зможете посмакувати великими й смачними горішками. Таку обрізку треба проводити, якщо врожай сильно зменшився, а самі плоди стали дрібнішими.
- Проводимо обрізку та формування крони, коли дереву виповниться мінімум 2 роки. Водночас робимо все максимально обережно, щоб не поранити дерево.
- Рекомендується формувати крону в вигляді чаші. Обираємо 4-5 найбільші здорові гілки, адже вони даватимуть найбільше плодів.
Обрізка дерева / Фото Конкурент
- Усі доглядові процедури з гілками робимо винятково стерильними та гострими інструментами, щоб зрізи вийшли рівними. Якщо зрізали обережно та акуратно, то дерево швидко відновиться самостійно.
- Фахівці не радять обрізати гілки в сильний холод і мороз, бо вони стають дуже ламкими.
- Усі дії з кроною горіха треба проводити тільки влітку. Тоді рани загоюються краще і не виділяється стільки соку, як навесні.