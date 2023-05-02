Обрезка орехового дерева может быть достаточно спорным вопросом. И мнения по этому вопросу бывают разными. Одни люди считают, что это обязательно нужно делать. А другие говорят, что не является обязательным этапом ухода. Так когда можно и нельзя обрезать орех – подскажет 24 Канал.
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Правда ли, что орех нельзя срезать
Если в вашем саду растет грецкий орех, то нужно задуматься, когда и как правильно его обрезать. Есть такое распространенное утверждение, что крону грецкого ореха формировать не нужно, поскольку орех растет само по себе. Но это мнение не соответствует действительности. Потому что орех – дерево с не очень крепкими ветвями, и старые или поврежденные ветви ломаются естественным образом. Поэтому лучше самостоятельно их обрезать, чтобы избежать бед. Тем более для хорошего урожая, обязательно понадобятся некоторые виды обрезки.
Как правильно обрезать орех
- Те деревья, которым более 10 лет, нуждаются в омолаживающей обрезке. Раз в 2-3 года нужно избавляться от сухих веток, сучков и подрезать нижние скелетные ветви. Благодаря этому улучшается рост дерева, орех будет давать более качественные и большие плоды. Поэтому вы сможете насладиться большими и вкусными орешками. Такую обрезку нужно проводить, если урожай сильно уменьшился, а сами плоды стали мельче.
- Производим обрезку и формирование кроны, когда дереву исполнится минимум 2 года. В то же время, делаем все максимально осторожно, чтобы не ранить дерево.
- Рекомендуется формировать крону в виде чаши. Выбираем 4-5 самых здоровых ветвей, ведь они будут давать больше плодов.
Обрезка дерева / Фото Конкурент
- Все процедуры по уходу с ветвями делаем исключительно стерильными и острыми инструментами, чтобы срезы получились ровными. Если срезали осторожно и аккуратно, дерево быстро восстановится самостоятельно.
- Специалисты не советуют обрезать ветки в сильный холод и мороз, потому что они становятся очень ломкими.
- Все действия с кроной ореха следует проводить только летом. Тогда раны заживают лучше и не выделяется столько сока, как весной.