Коли будемо ласувати черешнею: терміни дозрівання
Черешня має чудовий солодкий смак з легкою кислинкою. Її м'якоть є соковитою та м'якою, що робить її приємною для споживання. Уже хочеться, якомога швидше ласувати її плодами.
Черешні – це ягоди, які мають привабливий вигляд з яскравим червоним кольором. Садівники люблять вирощувати черешні за їхній приємний та легкий смак. 24 Канал підкаже, коли дозрівають черешні, щоб насолоджуватись їхніми плодами.
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Коли дозрівають черешні
Черешні зазвичай дозрівають у весняно-літній період, залежно від сорту та географічного положення. Час дозрівання черешні може відрізнятись, але переважно він починається в травні й триває до серпня.
- Щодо ранніх сортів, то вони можуть дозрівати в кінці травня або на початку червня, залежно від клімату. Ці сорти часто мають менший розмір та є дуже солодкими з легкою кислинкою.
- Середні сорти переважно дозрівають у червні й липні. Вони мають середній розмір та радують насиченим смаком та ароматом.
- Пізні сорти дозрівають в серпні, тому й називаються такими. Ці сорти досягають найбільших розмірів та можуть мати більш солодкий смак.
Як доглядати за черешнею
Ось кілька порад щодо догляду за черешнею.
Догляд за черешнею / Фото Економічна правда
- Черешня потребує регулярного поливу, особливо під час сухих періодів. Стежте за тим, щоб ґрунт був регулярно зволожений.
- Періодично вносьте добрива, рівномірно під деревом та обережно втрамбовуйте їх в ґрунт. Застосовуйте добрива весною та після збору врожаю.
- Обрізайте черешню, щоб надати їй форми. Також обрізка покращує циркуляцію повітря та збільшує проникнення сонця. Видаляйте хворі, пошкоджені або старі гілки.
- Варто перевіряти черешню на наявність шкідників, щоб зберегти урожай та не пошкодити дерево.