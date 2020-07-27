Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма позував у чуттєвій фотосесії разом із дружиною Лілією. Закохані прогулялися вуличками Львова та зробити декілька романтичних знімків.

Зіркове подружжя Влада та Лілії нещодавно побувало у культурній столиці України. Раніше пара ділилася серією яскравих фотографій з прогулянки Львовом. Разом із ними тоді позував маленький син Леон. Тепер танцівник опублікува на особистій інстаграм-сторінці декілька чуттєвих знімків з коханою.

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Влад Яма з дружиною у Львові

Після тривалого перебування на карантині пара вирішила відвідати одне із найбільш популярних туристичних міст в Україні. Влад та Лілія позували на тлі красивих будівель та насолоджувалися теплим сонячним днем.

Для прогулянки дружина артиста обрала довгу атласну сукню чорного кольору на бретелях. Вона поєднала вбрання із білими кросівками. Розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках. Влад поруч із обраницею позував у жовтій футболці та смугастих шортах. Серед взуття також обрав білі кросівки.

Закохані зображені неймовірно щасливими. З кожним днем їхнє кохання стає все сильнішим, подружжя не боїться показувати свої почуття, проте не завжди демонструє все на камеру. Влад та Ліля цінують те, що є між ними, та оберігають.

"Кохання", – з ніжністю написав у публікації хореограф.



Влад Яма з дружиною / Instagram / @vladyama_official



Влад Яма та його дружина гуляють у Львові / Instagram / @vladyama_official



Закохані Влад та Лілія / Instagram / @vladyama_official