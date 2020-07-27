Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма позировал в чувственной фотосессии вместе с женой Лилией. Влюбленные прогулялись по улочкам Львова и сделали несколько романтичных снимков.

Звездная пара Влада и Лилии недавно побывала в культурной столице Украины. Ранее пара делилась серией ярких фотографий с прогулки по Львову. Вместе с ними тогда позировал маленький сын Леон. Теперь танцор опубликовала на личной инстаграм-странице несколько чувственных снимков с любимой.

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Влад Яма с женой во Львове

После длительного пребывания на карантине пара решила посетить один из самых популярных туристических городов в Украине. Влад и Лилия позировали на фоне красивых зданий и наслаждались теплым солнечным днем.

Для прогулки жена артиста выбрала длинное атласное платье черного цвета на бретелях. Она соединила наряды с белыми кроссовками. Роскошные волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках. Влад рядом с избранницей позировал в желтой футболке и полосатых шортах. Среди обуви также выбрал белые кроссовки.

Влюбленные изображены невероятно счастливыми. С каждым днем их любовь становится все сильнее, супруги не боятся показывать свои чувства, однако не всегда демонстрирует все на камеру. Влад и Лиля ценят то, что есть между ними, и оберегают.

"Любовь", – с нежностью написал в публикации хореограф.



Влад Яма с женой / Instagram / @vladyama_official



Влад Яма и его жена гуляют во Львове / Instagram / @vladyama_official



Влюбленные Влад и Лилия / Instagram / @vladyama_official