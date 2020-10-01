Кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас, яка перебуває у романтичних стосунках із актором Беном Аффлеком, стала запрошеною зіркою глянцевого видання Vogue México. У фотоісторії жінка постала у дуже гарячих та спекотних образах.

Автором знімків 32-річної моделі та актриси Ани де Армас стала фешн-фотостудія ALIQUE. Майже усі світлини були виконані у чорно-білих кольорах, а сама актриса позувала на узбережжі океану. Сексуальні образи із суконь, корсетів та прозорих блуз у поєднанні із пристрасним поглядом Ани створили неповторний тандем.

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Ана де Армас для Vogue México / Vogue México, ALIQUE



Ана де Армас для Vogue México / Vogue México, ALIQUE

У жовтневому виданні Vogue México журналісти розповіли, як у свої 32 зірка змогла досягти шаленого успіху в Голлівуді. За своє дитинство актриса встигла пожити як на узбережжі Куби, де росла біля моря і бігала босоніж по узбережжю біля дом, так і в гамірній Гавані у багатоквартирному будинку. Незважаючи на велике місто, дівчинка завжди сумувала за спокійним та розміреним життям у Санта-Круз-дель-Норте.

"Це була раптова зміна в суєті, динаміці та руху міста. Я дуже сумувала за життям на узбережжі, мої оцінки в школі впали... Але у цьому віці дуже легко пристосовуватися. У мене з'явилися нові друзі, з якими у мене з тих пір залишилися відносини", – додала актриса.

Ана де Армас також зізналась, що зацікавленість до акторської майстерності у неї з'явилась в той час, коли вона дивилась фільми з дідусем до пізньої ночі, а потім перед дзеркалом повторювала деякі сцени. Дівчина вирішила піти вчитись у театральну школу, де схвально оцінили її уміння. Тоді ж вона хотіла паралельно знайти підробіток, але учителі школи наполягали на тому, щоб учні виключно вчились майстерності, аби набути усіх вмінь для майбутньої роботи.

Сьогодні я їх (вчителів, – LifeStyle 24) розумію. Вони вважають за краще, щоб учні закінчували школу, щоб у них було більше інструментів і більш чітке уявлення про свою професію, але насправді ніщо не замінює досвід знімального майданчика, режисера, керівного вами, і таких професіоналів, як Хорхе Перугоррія і Луїс Альберто Гарсіа, два кубинських актора, яких я дуже люблю,

– зазначила зірка.

Ана де Армас для Vogue México: фото / Vogue México, ALIQUE