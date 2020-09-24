32-річна пишнотіла співачка Lizzo (Мелісса Вівіан Джефферсон) чи не вперше прикрасила обкладинку знаменитого глянцю Vogue. Їй випала честь знятись як для обкладинки жовтневого видання, так і дати знамените відеоінтерв'ю "73 питання" у її будинку.

У новому номері Vogue американка роздумувала про період пандемії, у якому живе весь світ, про надію, правосуддя та вибори, що відбудуться у США на початку листопада.

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Обкладинку видання розкішна Lizzo прикрасила у легкій червоній сукні з поясом від Valentino, в туфлях у сіточку чорного кольору Manolo Blahnik, прикрасами та з червоними губами та нігтями. Її пишне волосся було туго зв'язане у високий пучок, відтак зірка мала неперевершений вигляд.



Lizzo для Vogue / Фото Vogue, Хайп Вільямс

Для інших знімків у фотостудії артистка одягнула сяючу рожеву накидку від Moschino Couture з глибоким декольте і відкритою зоною ніг, змінивши дорогоцінні прикраси, макіяж та зачіску. Її іншими два образи були більш пастельними: сукня-плісе кремового кольору в підлогу і бежева майка із сяючим окантуванням від Gucci, а також сексуальна приталена сукня на бретельках пісочного відтінку у ледь помітну дірочку від LaQuan Smith. Автором усіх фото став режисер та фотограф Хайп Вільямс.

Lizzo для Vogue / Фото Vogue, Хайп Вільямс

В інтерв'ю для глянцю Lizzo розповіла про своє дитинство в умовах частого расизму, про рух Black Lives Matter, який вона активно підтримує, про музику та нагороди, які їй вдалось вибороти. Детальніше про це читайте в інтерв'ю видання, а також погляньте, як живе та відповідає на короткі питання журналіста співачка у власних апартаментах в Лос-Анджелесі.

Lizzo в інтерв'ю для видання Vogue "73 питання": відео