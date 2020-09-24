32-летняя пышнотелая певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) едва ли не впервые украсила обложку знаменитого глянца Vogue. Ей выпала честь сняться как для обложки октябрьского издания, так и дать знаменитое видеоинтервью "73 вопроса" в ее доме.

В новом номере Vogue американка размышляла о периоде пандемии, в котором живет весь мир, о надежде, правосудии и выборах, которые состоятся в США в начале ноября.

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Обложку издания роскошная Lizzo украсила в легком красном платье с поясом от Valentino, в туфлях в сеточку черного цвета Manolo Blahnik, украшениями и с красными губами и ногтями. Ее пышные волосы были туго связаны в высокий пучок, поэтому звезда имела непревзойденный вид.



Lizzo для Vogue / Фото Vogue, Хайп Вільямс

Для других снимков в фотостудии артистка надела сияющую розовую накидку от Moschino Couture с глубоким декольте и открытой зоной ног, сменив драгоценные украшения, макияж и прическу. Другие два образа были более пастельными: платье-плиссе кремового цвета в пол и бежевая майка с сияющим окантовкой от Gucci, а также сексуальное приталенное платье на бретельках песочного оттенка в едва заметную дырочку от LaQuan Smith. Автором всех фото стал режиссер и фотограф Хайп Уильямс.

Lizzo для Vogue / Фото Vogue, Хайп Уильямс

В интервью для глянца Lizzo рассказала о своем детстве в условиях частого расизма, о движении Black Lives Matter, которое она активно поддерживает, о музыке и наградах, которые ей удалось завоевать. Подробнее об этом читайте в интервью изданию, а также взгляните, как живет и отвечает на короткие вопросы журналиста певица в собственных апартаментах в Лос-Анджелесе.

Lizzo в интервью для издания Vogue "73 вопроса": видео