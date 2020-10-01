Кубино-испанская киноактриса Ана де Армас, которая находится в романтических отношениях с актером Беном Аффлеком, стала приглашенной звездой глянцевого издания Vogue México. В фотоистории женщина предстала в очень горячих и жарких образах.

Автором снимков 32-летней модели и актрисы Аны де Армас стала фэшн-фотостудия ALIQUE. Почти все фотографии были выполнены в черно-белых цветах, а сама актриса позировала на побережье океана. Сексуальные образы из платьев, корсетов и прозрачных блузок в сочетании со страстным взглядом Аны создали неповторимый тандем.

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Ана де Армас для Vogue México / Vogue México, ALIQUE

Ана де Армас для Vogue México / Vogue México, ALIQUE

В октябрьском издании Vogue México журналисты рассказали, как в свои 32 звезда смогла достичь огромного успеха в Голливуде. За свое детство актриса успела пожить как на побережье Кубы, где росла у моря и бегала босиком по побережью возле дома, так и в шумной Гаване в многоквартирном доме. Несмотря на большой город, девочка всегда скучала по спокойной и размеренной жизни в Санта-Круз-дель-Норте.

"Это была внезапная перемена в суете, динамике и движении города. Я очень скучала по жизни на побережье, мои оценки в школе упали... Но в этом возрасте очень легко приспосабливаться. У меня появились новые друзья, с которыми у меня с тех пор остались отношения", – добавила актриса.

Ана де Армас также призналась, что интерес к актерскому мастерству у нее появился в то время, когда она смотрела фильмы с дедушкой до поздней ночи, а потом перед зеркалом повторяла некоторые сцены. Девушка решила пойти учиться в театральную школу, где одобрили ее умения. Тогда же она хотела параллельно найти подработку, но учителя школы настаивали на том, чтобы ученики исключительно учились мастерству, чтобы приобрести всех умений для будущей работы.

Сегодня я их (учителей, – LifeStyle 24) понимаю. Они предпочитают, чтобы ученики заканчивали школу, чтобы у них было больше инструментов и более четкое представление о своей профессии, но на самом деле ничто не заменяет опыт съемочной площадки, режиссера, руководящего вами, и таких профессионалов, как Хорхе Перугоррия и Луис Альберто Гарсиа, два кубинских актера, которых я очень люблю,

– отметила звезда.

Ана де Армас для Vogue México фото / Vogue México, ALIQUE