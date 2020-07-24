Німецька супермодель Клаудія Шиффер навіть у 49-річному віці має фантастичний вигляд. У юності її форми зводили з розуму чоловіків по всьому світу, а зйомки в купальнику чи ню були для неї звичною справою, тому саме архівні фото так обожнює зірка.

Кар'єра Клаудії Шиффер в модельному бізнесі розпочалася у 17-річному віці. Довгонога білявка швидко виборола своє місце у фешн-індустрії та ввійшла до числа найуспішніших моделей світу. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто пригадує престижні зйомки, які зробили її популярною.

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Клаудія Шиффер опублікувала архівний літній кадр, на якому позує поблизу басейну. На ній суцільний купальник на бретелях, який не приховує фантастичні форми. Екстримально відверте декольте ледь прикриває чималі груди. Купальник підкреслив і тонку талію, а пружні сідниці виглядали максимально спокусливо.

Супермодель постала з розпущеним скуйовдженим волоссям і чубчиком та в окулярах. У руках вона тримає телефонну трубку та весело регоче на камеру. У підписі Клаудія Шиффер зазначила, що фото було зроблене до ери смартфонів. До слова, автором кадру стала відома німецька фотографиня Еллен фон Унверт, яка 10 років працювала моделлю.