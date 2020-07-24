Немецкая супермодель Клаудия Шиффер даже в 49-летнем возрасте фантастически выглядит. В юности ее формы сводили с ума мужчин по всему миру, а съемки в купальнике или ню были для нее привычным делом, поэтому именно архивные фото так обожает звезда.

Карьера Клаудии Шиффер в модельном бизнесе началась в 17-летнем возрасте. Длинноногая блондинка быстро завоевала свое место в фэшн-индустрии и вошла в число самых успешных моделей мира. На личной странице в инстаграме она часто вспоминает престижные съемки, которые сделали ее популярной.

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Клаудия Шиффер опубликовала архивный летний кадр, на котором позирует возле бассейна. На ней сплошной купальник на бретелях, который не скрывает фантастические формы. Экстремально откровенное декольте едва прикрывает большую грудь. Купальник подчеркнул и тонкую талию, а упругие ягодицы выглядели максимально соблазнительно.

Супермодель предстала с распущенными волосами и челкой и в очках. В руках она держит телефонную трубку и весело хохочет на камеру. В подписи Клаудия Шиффер отметила, что фото было сделано до эры смартфонов. К слову, автором кадра стала известный немецкий фотограф Эллен фон Унверт, которая 10 лет работала моделью.