Так, народжені в рік Коня, Тигра та Півня – найбільші егоїсти. Чому саме ці знаки, пише 24 Канал.

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Кінь

Народжені в рік Коня дуже вимогливі та завжди дбають про власні потреби. Ці люди дуже чутливі до критики й не готові сприймати думку інших. Вони велику увагу приділяють своєму зовнішньому вигляду та статусу. Працюють задля власного задоволення й готові розтоптати тих, хто "невчасно" з'явиться на шляху.

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Тигр

Народжені в рік Тигра дуже амбіційні та зосереджені на власному успіху. Ці люди без вагань використовують інших для досягнення своїх цілей. Часто вони не готові приділяти увагу чужим почуттям.

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Півень

Самовпевнені та схильні постійно вважати себе правими, навіть якщо це не так. Народжені в рік Півня постійно проявляють свій егоїзм. Ці люди завжди хочуть, щоб усе було так і тоді, коли скажуть і як забажають.

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