Риби та Скорпіон, саме вам пощастить на Китайський Новий рік. Відкрийте своє серце для кохання й насолоджуйтеся кожним моментом.

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Риби

Уже цього тижня Рибам неймовірну пощастить у коханні. Вони зустрінуть особливу людину.

Китайський Новий рік принесе неймовірні емоції й незабутні моменти. Риби будуть оточені спеціальною аурою, що допоможе легко знайти спільну мову. Довіртеся своєму серцю.

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Скорпіон

На Китайський Новий рік Скорпіонів очікує несподіване знайомство, яке перетвориться на глибоке емоційне спілкування. Зірки обіцяють вам нові відчуття й енергію, що допоможе знайти спільну мову з потенційним партнером.

Кохання вже поруч. Не бійтесь виразити свої почуття і показати іншій людині, яке місце вона займає у вашому житті та серці.

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