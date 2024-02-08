Рыбы и Скорпион, именно вам повезет на Китайский Новый год. Откройте свое сердце для любви и наслаждайтесь каждым моментом.

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Рыбы

Уже на этой неделе Рыбам невероятную повезет в любви. Они встретят особенного человека.

Китайский Новый год принесет невероятные эмоции и незабываемые моменты. Рыбы будут окружены специальной аурой, что поможет легко найти общий язык. Доверьтесь своему сердцу.

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Скорпион

На Китайский Новый год Скорпионов ожидает неожиданное знакомство, которое превратится в глубокое эмоциональное общение. Звезды обещают вам новые ощущения и энергию, что поможет найти общий язык с потенциальным партнером.

Любовь уже рядом. Не бойтесь выразить свои чувства и показать другому человеку, какое место он занимает в вашей жизни и сердце.

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