Стрелец, Весы и Телец. Именно эти три знака зодиака могут обручиться уже до конца зимы, передает 24 Канал.
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Стрелец
Февраль будет наполнен романтическими моментами для Стрельца. В этом месяце могут получить неожиданное предложение о помолвке. Будьте готовы к сюрпризу.
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Телец
Вероятно, уже в этом месяце Тельцы обручатся с любимыми. Впереди счастливая семейная жизнь.
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Весы
В феврале Весы могут сделать важный шаг в отношениях. В частности, принять решение о помолвке. Однако, стоит быть уверенными в своем выборе и следить за чувствами.
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