Овен и Лев, у вас может возникнуть напряженная ситуация, связанная с чувствами к разным людям. Чего ждать в феврале, пишет 24 Канал.

Узнайте уже сейчас Кому из знаков зодиака стоит сдерживать свою страсть

Овен

Уже на следующей неделе у вас вероятно будет увлекательное знакомство. Можете встретить человека, который вызовет особые чувства. Впрочем, подумайте, готовы ли оказаться в любовном треугольнике.

Интересно Какой знак зодиака встретит любовь в День святого Валентина

Гороскоп для Овнов

Обратите внимание Сплошные неурядицы: год Дракона принесет несчастья этому знаку зодиака

Лев

Этот месяц также обещает быть интересным в сфере отношений. Вероятно, вы попадете в ситуацию, где ваши чувства будут разделены между двумя людьми. Львы, хорошо подумайте. Помните, что можете потерять едва ли не самое дорогое.

Важно Никогда и ни с кем: 3 знака зодиака, которые не обсуждают личную жизнь

Гороскоп для Львов