Стрілець, Терези та Телець. Саме ці три знаки зодіаку можуть заручитися вже до кінця зими, передає 24 Канал.

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Стрілець

Лютий буде наповнений романтичними моментами для Стрільця. Цього місяця можуть отримати несподівану пропозицію про заручини. Будьте готові до сюрпризу.

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Телець

Ймовірно, вже цього місяця Тельці заручаться з коханими. Попереду щасливе сімейне життя.

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Терези

У лютому Терези може зробити важливий крок у стосунках. Зокрема, ухвалити рішення про заручини. Однак, варто бути впевненими у своєму виборі та слідкувати за почуттями.

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