Так, рожденные в год Лошади, Тигра и Петуха – самые большие эгоисты. Почему именно эти знаки, пишет 24 Канал.

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Лошадь

Рожденные в год Лошади очень требовательны и всегда заботятся о собственных потребностях. Эти люди очень чувствительны к критике и не готовы воспринимать мнение других. Они большое внимание уделяют своему внешнему виду и статусу. Работают ради собственного удовольствия и готовы растоптать тех, кто "не вовремя" появится на пути.

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Тигр

Рожденные в год Тигра очень амбициозны и сосредоточены на собственном успехе. Эти люди без колебаний используют других для достижения своих целей. Часто они не готовы уделять внимание чужим чувствам.

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Петух

Самоуверенные и склонны постоянно считать себя правыми, даже если это не так. Рожденные в год Петуха постоянно проявляют свой эгоизм. Эти люди всегда хотят, чтобы все было так и тогда, когда скажут и как пожелают.

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