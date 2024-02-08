Так, у Китайський Новий рік найзаповітніші мрії Тельця та Скорпіона можуть здійснитися. Хто зустріне кохання, а в кого нарешті почнеться біла смуга, передає 24 Канал.

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Телець

Цей Китайський Новий рік принесе Тельцям гармонію та душевний спокій. Вони отримають те, чого давно хотіли. Ба більше, почнеться біла смуга. Уже незабаром життя цих людей зміниться на краще. Зелений Дракон допоможе втілити мрії в реальність. Тож бажайте й задумане обов'язково здійсниться.

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До речі У Китайський Новий рік: хто зустріне кохання 10 лютого

Скорпіон

10 лютого Скорпіони можуть несподівано зустріти справжнє кохання. Ця зустріч буде особливою. Цікаве знайомство швидко переросте в стосунки. Скорпіони будуть на сьомому небі від щастя поруч з коханою людиною.

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