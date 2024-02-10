Так, Дракон і Тигр – саме ці знаки мають найсильнішу особистість. До речі, це їм дуже допомагає в досягненні успіху.

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Дракон

У східному гороскопі Драконів вважають одними з найсильніших та наймужніших знаків. Ці люди є енергійними, жвавими та впливовими. Вони дуже амбітні та цілеспрямовані, завжди досягають власної мети.

І хоча Дракони можуть бути досить-таки авторитарними та прагнуть влади, втім, завдяки своїй харизмі та лідерським якостям зазвичай здобувають повагу людей навколо.

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Тигр

Народжені в рік Тигра мають сильну особистість. Ці люди вперті, відважні та самостійні. Вони завжди прагнуть досягти власних цілей й більше вірять у власні сили, аніж в допомогу інших.

Тигри мають велике почуття гідності та гордості. Ніколи не здаються перед труднощами.

Гороскоп для Тигра