Так, найбільше до цього схильні 4 знаки зодіаку. Зокрема, Рак, Лев, Скорпіон і Водолій.

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Рак

Народжені під цим знаком зодіаку не люблять, коли їм вказують, що робити. Раки переконані, що знають найкраще. Ці люди не готові підкорятися.

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До речі У Китайську новорічну ніч ці 3 знаки матимуть дуже серйозну розмову з партнером

Лев

Леви зовсім не терплять, коли ними хтось командує. Адже всюди прагнуть бути лідерами. Завжди на першому місці. Вони ненавидять йти на поступки.

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Скорпіон

Скорпіонам дуже не подобається, коли їм кажуть, що робити. У такі моменти ці люди думають, що партнер обмежує їх.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку зазвичай не готові приймати протилежну думку, навіть коханої людини, без обговорення та аналізу. Водолії цінують свою свободу та незалежність. Не терплять, коли хтось намагається керувати ними.

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