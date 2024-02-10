Так, Дракон и Тигр – именно эти знаки имеют самую сильную личность. Кстати, это им очень помогает в достижении успеха.

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Дракон

В восточном гороскопе Драконов считают одними из самых сильных и мужественных знаков. Эти люди являются энергичными, живыми и влиятельными. Они очень амбициозны и целеустремленные, всегда достигают собственной цели.

И хотя Драконы могут быть довольно-таки авторитарными и стремятся к власти, впрочем, благодаря своей харизме и лидерским качествам обычно получают уважение людей вокруг.

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Тигр

Рожденные в год Тигра имеют сильную личность. Эти люди упрямые, отважные и самостоятельные. Они всегда стремятся достичь собственных целей и больше верят в собственные силы, чем в помощь других.

Тигры имеют большое чувство достоинства и гордости. Никогда не сдаются перед трудностями.

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