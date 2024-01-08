Лід допоможе врятувати ваші кімнатні рослини: як та для чого його використовувати

Кожну кімнатну рослину потрібно поливати по-різному. Одні вазони потребують щоденного додавання води, інші, наприклад, щотижневого. Неправильний полив може призвести до загибелі квітів.

Цікаво, що у такому випадку кімнатним рослинам може допомогти звичайний лід. Як використовувати його у догляді, читайте у матеріалі.

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Як використовувати лід у догляді за кімнатними рослинами

Фактично льодом можна "поливати" рослини. Підготуйте кубики та покладіть у вазон. Через деякий час вони розтануть та наповнять квітку достатньою кількістю води. Зокрема, такий спосіб підійде для людей, які не мають вдома лійки. Кубики льоду також стануть хорошою заміною звичайної пляшки.

Експерти стверджують, що тала вода є досить корисною для кімнатних рослин. Наприклад, вона допомагає прискорити їх ріст та покращити обмін речовин. Крім того, тала вода не містить великої кількості солей, які можуть призвести до загибелі вазонів. Зокрема, вони шкодять ґрунту.

Важливо правильно заморозити лід. Спершу потрібно позбутися верхнього водяного шару. Адже він має багато домішок, які згубно впливають на рослини. Якщо ви заморожуєте водопровідну воду, то спершу дайте їй відстоятися протягом доби. Це необхідно зробити для того, щоб зменшити кількість хлору та вапна.

Догляд за кімнатними рослинами / Фото Unsplash

Як правильно "поливати" рослини льодом

Влітку рослини потрібно поливати ввечері, щоб не випарувалося багато вологи. А от осінню та зимою – зранку. Таким чином вона не буде застоюватися і коріння не згниє.

Додавайте у вазон кубики льоду приблизно раз на тиждень. Адже важливо, щоб земля не була занадто зволоженою. Особливо, якщо ви власники орхідеї, якій надлишок води шкодить.

Крім того, можете змішати з льодом добриво, яке зазвичай використовуєте для своїх кімнатних рослин. Розчиніть його у воді та заморозьте. Підгодовувати вазони таким способом також варто один раз на тиждень.

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