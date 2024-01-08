Интересно, что в таком случае комнатным растениям может помочь обычный лед. Как его использовать в уходе, читайте в материале.

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Как использовать лед в уходе за комнатными растениями

Фактически льдом можно "поливать" растения. Подготовьте кубики и положите в горшок. Через некоторое время они растают и наполняют цветок достаточным количеством воды. В частности, такой способ подойдет для людей, не имеющих дома воронки. Кубики льда также станут хорошей заменой обыкновенной бутылки.

Эксперты утверждают, что талая вода достаточно полезна для комнатных растений. К примеру, она помогает ускорить их рост и улучшить обмен веществ. Кроме того, талая вода не содержит большого количества солей, которые могут привести к гибели вазонов. В частности, они вредят почве.

Важно правильно заморозить лед. Для начала нужно избавиться от верхнего водяного слоя. Ведь у него много примесей, которые губительно влияют на растения. Если вы замораживаете воду, то сначала дайте ей отстояться в течение суток. Это необходимо сделать, чтобы уменьшить количество хлора и извести.

Уход за комнатными растениями / Фото Unsplash

Как правильно "поливать" растения льдом

Летом растения нужно поливать вечером, чтобы не улетучилось много влаги. А вот осенью и зимой – утром. Таким образом она не будет застаиваться и корни не сгниют.

Добавляйте в горшок кубики льда примерно раз в неделю. Ведь важно, чтобы земля не была слишком увлажненной. Особенно если вы владельцы орхидеи, которой избыток воды вредит.

Кроме того, можете смешать со льдом удобрение, которое обычно используете для своих комнатных растений. Растворите его в воде и заморозьте. Подкармливать вазоны таким способом также следует один раз в неделю.

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