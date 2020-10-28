Всі прихильники Кіану РІвза вже звикли бачити актора з довгим волоссям та бородою. Однак днями голлівудський красень змінив імідж, зробивши ультракоротку стрижку. В такому образі глядачі побачать Кіану Рівза у фільмі "Матриця 4".

Світлини зробили папараці в Німеччині, де тривають зйомки продовження франшизи. Одразу після публікації в мережі, фото Кіану Рівза поширили його прихильники на фан-сторінках в інстаграмі, не стримуючи свого захвату від нового іміджу кумира.

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Перед камерою Кіану Рівз постав з ультракороткою стрижкою та без славнозвісної бороди в стилі "Джона Віка". До цього актор мав довге чорне волосся, тому різниця в двох образах привернула увагу публіки.

Що відомо про "Матрицю 4"

Ще у 2019 році автори фільму "Матриця" заявили, що готуються до зйомок продовження франшизи. До своєї ролі Нео повернувся актор Кіану Рівз. У попередніх стрічках він був з коротким волоссям, тому спеціально для проєкту змінив свій імідж.

Про сюжет стрічки відомо небагато, адже кіновиробники тримають в секреті всі деталі, підігріваючи тим цікавість кіноманів. В основу знов ляже протистояння комп'ютерній програмі "Матриці", яка встановлює контроль над Землею. За неофіційними даними, у стрічці може з'явитися молодий Морфеус, однак актори стрічки не коментують цих чуток.

В одному з інтерв'ю Кіану Рівз зізнався, чому погодився повернутись до образу Нео. За його словами, сценарій 4 частини "Матриці" захопив його, тому актору було цікаво втілити його на екран.

"Лана Вачовскі написала чудовий сценарій і чудову історію, яка резонувала у моїй голові. Це єдина причина, чому я в проєкті. Попрацювати з нею знову – просто приголомшливо. Це буде справді особливий фільм, і історія, на мою думку, має багато значущих ідей, які змусять глядачів задуматись", – розповів Кіану Рівз.

Прем'єра фільму "Матриця 4" запланована на 21 грудня 2021 року. Наразі ж у Берліні тривають зйомки, де Кіану Рівза супроводжує його кохана дівчина Олександра Грант.



Кіану Рівз на зйомках "Матриці 4" / Фото Ngoisao