Голлівудський актор Кіану Рівз часто постає на екранах в образах войовничих чоловіків, здатних врятувати світ. Знаковими його ролями є перевтілення у Нео в "Матриці" та Джона Віка. Тому під час онлайн-шоу Кіану Рівз не оминув невеликої провокації від журналістів.

Провокаційне питання для Кіану Рівза

Як передає видання Entertainment Weekly, Кіану Рівз взяв участь у зйомках The Late Show. У час карантину спілкування актором відбувалось дистанційно. Однак такий формат не завадив ведучому Стівену Кольберу поставити не зовсім зручне питання актору про його кіногероїв.

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У Кіану Рівза поцікавились, хто б переміг у гіпотетичній битві – найманець Джон Вік чи Нео. Це питання давно цікавить прихильників бойовиків, тому актор вирішив оригінально відповісти на невелику провокацію.

Ні, вони б не воювали, – заявив Кіану Рівз.

Навіть у ситуації, коли Нео випадково переїде машиною собаку Джона Віка, той поверне собаку до життя, маніпулюючи Матрицею. Водночас, як переконаний Кіану Рівз, найманець міг би стати чудовою командою з Нео, допомагаючи йому з ворогами у реальному світі.

The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn — A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020

Що відомо про Джона Віка і Нео

Це два найпопулярніші кіногерої з творчості Кіану Рівза. Нео – успішний програміст у фільмі "Матриця". Хлопець вдень працює на відому ІТ-компанію, а вночі перетворюється на хакера під псевдонімом "Нео". Одного разу він починає досліджувати Матрицю, відтак невдовзі стає одним зі спецагентів, які можуть подорожувати в реальному та ірреальному світах.

Інші називають Нео обраним, оскільки хакер має унікальні сили керувати віртуальним світом Матриці. Після фізичних тренувань та вивчення зброї чоловік вступає у боротьбу з могутнім лиходієм Морфеусом.

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Водночас Джон Вік – небезпечний найманець, який прагне забути минуле. Однак йому все ж доведеться знов повернутись до справ, щоб помститись одному з мафіозі, який не тільки вкрав його улюблений Mustang 1969, але й вбив собаку Дейзі. Тваринка була особливою для Джона Віка, адже це посмертний подарунок його дружини.

У 2019 році вийшла третя частина франшизи, в якій найманці влаштували запекле полювання на головного героя.

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