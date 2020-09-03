Сильнее Нео или Джон Уик: Киану Ривз оригинально ответил на провокационный вопрос
Голливудский актер Киану Ривз часто появляется на экранах в образах воинственных мужчин, способных спасти мир. Знаковыми его ролями являются перевоплощения в Нео в "Матрице" и Джона Уика. Поэтому во время онлайн-шоу Киану Ривз не обошел стороной небольшую провокацию от журналистов.
Провокационный вопрос для Киану Ривза
Как передает издание Entertainment Weekly, Киану Ривз принял участие в съемках The Late Show. Во время карантина общение с актером происходило дистанционно. Однако такой формат не помешал ведущему Стивену Кольберу задать не совсем удобный вопрос актеру о его киногероях.
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У Киану Ривза поинтересовались, кто бы победил в гипотетической битве – наемник Джон Уик или Нео. Этот вопрос давно интересует поклонников боевиков, поэтому актер решил оригинально ответить на небольшую провокацию.
Нет, они бы не воевали, – заявил Киану Ривз.
Даже в ситуации, когда Нео случайно переедет машиной собаку Джона Уика, то вернет собаку к жизни, манипулируя матрицей. В то же время, как убежден Киану Ривз, наемник мог бы стать отличной командой с Нео, помогая ему с врагами в реальном мире.
Что известно о Джоне Уике и Нео
Это два самых популярных героя из творчества Киану Ривза. Нео – успешный программист в фильме "Матрица". Парень днем работает на известную IТ-компанию, а ночью превращается в хакера под псевдонимом "Нео". Однажды он начинает исследовать Матрицу, поэтому вскоре становится одним из спецагентов, которые могут путешествовать в реальном и ирреальном мирах.
Другие называют Нео избранным, поскольку у хакера есть уникальные силы управлять виртуальным миром Матрицы. После физических тренировок и изучения оружия мужчина вступает в борьбу с могущественным злодеем Морфеусом.
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В то же время Джон Уик – опасный наемник, который стремится забыть прошлое. Однако ему все же придется вновь вернуться к делам, чтобы отомстить одному из мафиози, который не только украл его любимый Mustang 1969, но и убил собаку Дейзи. Животное было особенным для Джона Уика, ведь это посмертный подарок его жены.
В 2019 году вышла третья часть франшизы, в которой наемники устроили ожесточенную охоту на главного героя.
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