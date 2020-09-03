Голливудский актер Киану Ривз часто появляется на экранах в образах воинственных мужчин, способных спасти мир. Знаковыми его ролями являются перевоплощения в Нео в "Матрице" и Джона Уика. Поэтому во время онлайн-шоу Киану Ривз не обошел стороной небольшую провокацию от журналистов.

Провокационный вопрос для Киану Ривза

Как передает издание Entertainment Weekly, Киану Ривз принял участие в съемках The Late Show. Во время карантина общение с актером происходило дистанционно. Однако такой формат не помешал ведущему Стивену Кольберу задать не совсем удобный вопрос актеру о его киногероях.

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У Киану Ривза поинтересовались, кто бы победил в гипотетической битве – наемник Джон Уик или Нео. Этот вопрос давно интересует поклонников боевиков, поэтому актер решил оригинально ответить на небольшую провокацию.

Нет, они бы не воевали, – заявил Киану Ривз.

Даже в ситуации, когда Нео случайно переедет машиной собаку Джона Уика, то вернет собаку к жизни, манипулируя матрицей. В то же время, как убежден Киану Ривз, наемник мог бы стать отличной командой с Нео, помогая ему с врагами в реальном мире.

The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn — A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020

Что известно о Джоне Уике и Нео

Это два самых популярных героя из творчества Киану Ривза. Нео – успешный программист в фильме "Матрица". Парень днем ​​работает на известную IТ-компанию, а ночью превращается в хакера под псевдонимом "Нео". Однажды он начинает исследовать Матрицу, поэтому вскоре становится одним из спецагентов, которые могут путешествовать в реальном и ирреальном мирах.

Другие называют Нео избранным, поскольку у хакера есть уникальные силы управлять виртуальным миром Матрицы. После физических тренировок и изучения оружия мужчина вступает в борьбу с могущественным злодеем Морфеусом.

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В то же время Джон Уик – опасный наемник, который стремится забыть прошлое. Однако ему все же придется вновь вернуться к делам, чтобы отомстить одному из мафиози, который не только украл его любимый Mustang 1969, но и убил собаку Дейзи. Животное было особенным для Джона Уика, ведь это посмертный подарок его жены.

В 2019 году вышла третья часть франшизы, в которой наемники устроили ожесточенную охоту на главного героя.

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