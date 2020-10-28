Все поклонники Киану Ривза уже привыкли видеть актера с длинными волосами и бородой. Однако на днях голливудский красавец сменил имидж, сделав ультракороткую стрижку. В таком образе зрители увидят Киану Ривза в фильме "Матрица 4".

Фотографии сделали папарацци в Германии, где проходят съемки продолжения франшизы. Сразу после публикации в сети, фото Киану Ривза распространили его поклонники на фан-страницах в инстаграме, не сдерживая своего восторга от нового имиджа кумира.

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Перед камерой Киану Ривз предстал с ультракороткой стрижкой и без знаменитой бороды в стиле "Джона Уика". До этого актер имел длинные черные волосы, поэтому разница в двух образах привлекла внимание публики.

Что известно о "Матрице 4"

Еще в 2019 году авторы фильма "Матрица" заявили, что готовятся к съемкам продолжения франшизы. К своей роли Нео вернулся актер Киану Ривз. В предыдущих лентах он был с короткими волосами, поэтому специально для проекта поменял свой имидж.

О сюжете ленты известно немного, так как кинопроизводители держат в секрете все детали, подогревая тем любопытство киноманов. В основу снова ляжет противостояние компьютерной программе "Матрице", которая устанавливает контроль над Землей. По неофициальным данным, в ленте может появиться молодой Морфеус, однако актеры ленты не комментируют эти слухи.

В одном из интервью Киану Ривз признался, почему согласился вернуться к образу Нео. По его словам, сценарий 4 части "Матрицы" захватил его, поэтому актеру было интересно воплотить его на экране.

"Лана Вачовски написала замечательный сценарий и замечательную историю, которая резонировала в моей голове. Это единственная причина, почему я в проекте. Поработать с ней снова – просто потрясающе. Это будет действительно особый фильм, и история, по моему мнению, имеет много значимых идей, которые заставят зрителей задуматься", – рассказал Киану Ривз.

Премьера фильма "Матрица 4" запланирована на 21 декабря 2021 года. Сейчас же в Берлине продолжаются съемки, где Киану Ривза сопровождает его любимая девушка Александра Грант.



Киану Ривз на съемках "Матрицы 4" / Фото Ngoisao