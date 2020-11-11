Голлівудська актриса Кейт Вінслет розкрила цікаві деталі зйомок "Аватара 2" та своїми досягненнями в дайвінгу. І виявилось, що вона побила рекорд зірки бойовиків Тома Круза.

Чого навчилась Кейт Вінслет для зйомок "Аватара 2"

В інтерв'ю The Holliwood Reporter Кейт Вінслет зізнавалась, що спеціально для зйомок "Аватара 2" брала приватні курси фрідайвінгу. Кілька тижнів фахівці вчили актрису, як правильно затримувати дихання та не боятись проводити під водою багато часу.

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Ці вміння були вимогою режисера Джеймса Камерона, адже всі події нового "Аватара" відбуватимуться у підводному світі.

Я йшла по дну басейну. Ми знімали масштабну сцену з цими величезними, важкими крилами. Було досить страшно… Але це було просто неймовірно! Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевілля, – розповіла Кейт Вінслет.

Інформація про це швидко поширилась усіма світовими ЗМІ та мережею. Дійшло до того, що Кейт Вінслет отримувала компліменти від вражених колег.

"Це так смішно, тому що я насправді не читаю огляди чи матеріали в ЗМІ, я не з'являюся в інстаграмі. Тому весь цей тиждень і тиждень тому до мене на роботі підходили люди і говорили: "Боже, як, 7 хвилин і 14 секунд? А я кажу: "Що? Почекай, почекай хвилинку. Звідки ти це знаєш?" – поділилась вона Entertainment Weekly.

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Вінслет побила рекорд Круза

Оскільки новина набула шаленого розголосу, у ЗМІ звернули увагу й на відомий рекорд у Голлівуді. На зйомках "Місії нездійсненної 5" Том Круз затримав дихання під водою на 6 хвилин. Тоді повідомлялось, що актор, як завжди, відмовився від допомоги професійних каскадерів. А щоб виконати трюки під водою, голлівудський красень займався з професійними дайверами і навіть військовиками.

Скільки часу Том Круз виділив навчанню невідомо. А от Кейт Вінслет зізналась, що на підготовку до зйомок їй знадобились 3-тижневі курси.