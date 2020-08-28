Голлівудські актори часто ідуть на особливі навчальні курси, аби отримати ролі у рейтингових фільмах. Так, днями британська зірка Кейт Вінслет зізналась, на що погодилась, аби постати у фільмі "Аватар 2".

Про зйомки нового проєкту вона лаконічно розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter. Кейт Вінслет не приховувала, що на прохання режисера Джеймса Камерона записалась та пройшла курси фрідайвінгу. Це потрібно було для того, щоб затримувати дихання на кілька хвилин та пірнати під воду без будь-якого спорядження аквалангіста.

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Це було просто неймовірно! Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевілля,

– розповіла Кейт Вінслет.

Наразі деталі фільму "Аватар 2" тримають у секреті, тому актриса не розповіла, яку роль отримала. Кейт Вінслет тільки обмовилась, що це буде людина, яка живе у воді.

Відомо, що співпраця актриси з режисером Джеймсом Камероном не буде дебютною. Кейт Вінслет вже знімалась у його стрічці "Титанік", яка виборола чимало престижних нагород та зробила її всесвітньовідомою. Тому актриса і готова була на все, аби ще раз працювати з Камероном на знімальному майданчику.

"Аватар 2": сюжет і перші кадри

У Голлівуді досі тривають зйомки "Аватара 2". Через пандемію коронавірусу проєкт заморозили, відтак прем'єру стрічки довелось перенести на грудень 2022 року.

Оскільки знімальний процес ще триває, автори вирішили не розсекречувати деталі сценарію. Наразі відомо, що у новому "Аватарі", як і в першій частині, головним героєм буде ветеран війни Джейк Саллі, який очолив народ на'ві. Саме він буде протистояти новим загарбникам, які прагнуть захопити міфічну планету Пандору. Більшість подій відбуватимуться в океані.

У твіттері вже з'явились перші кадри зі зйомок. На опублікованих фото актори у спеціальних костюмах з датчиками позували у невеликому басейні. Також відомо, що головні ролі у стрічці "Аватар 2" виконають:

Зої Салдана

Сем Вортінгтон

Він Дізель

Кейт Вінслет

Хлоя Коулман

Сіґурні Вівер

Джемейн Клемент



Зої Салдана, Кейт Вінслет та інші зірки "Аватар 2" / Twitter / @Avatar