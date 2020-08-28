Голливудские актеры часто идут на особые учебные курсы, чтобы получить роли в рейтинговых фильмах. Так, на днях британская звезда Кейт Уинслет призналась, на что согласилась, чтобы предстать в фильме "Аватар 2".

О съемках нового проекта она лаконично рассказала в интервью The Hollywood Reporter. Кейт Уинслет не скрывала, что по просьбе режиссера Джеймса Кэмерона записалась и прошла курсы фридайвинга. Это нужно было для того, чтобы задерживать дыхание на несколько минут и нырять под воду без всякого снаряжения аквалангиста.

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Это было просто невероятно! Моя самая длительная задержка дыхания составляла 7 минут и 14 секунд. Безумие,

– рассказала Кейт Уинслет.

Сейчас детали фильма "Аватар 2" держат в секрете, поэтому актриса не рассказала, какую роль получила. Кейт Уинслет только обмолвилась, что это будет человек, который живет в воде.

Известно, что сотрудничество актрисы с режиссером Джеймсом Камероном не будет дебютным. Кейт Уинслет уже снималась в его фильме "Титаник", который завоевал немало престижных наград и сделал ее всемирно известной. Поэтому актриса и готова была на все, чтобы еще раз работать с Камероном на съемочной площадке.

"Аватар 2": сюжет и первые кадры

В Голливуде до сих пор продолжаются съемки "Аватара 2". Из-за пандемии коронавируса проект заморозили, поэтому премьеру фильма пришлось перенести на декабрь 2022 года.

Поскольку съемочный процесс еще продолжается, авторы решили не рассекречивать детали сценария. Известно, что в новом "Аватаре", как и в первой части, главным героем будет ветеран войны Джейк Салли, который возглавил народ на'ви. Именно он будет противостоять новым захватчикам, которые стремятся захватить мифическую планету Пандору. Большинство событий будет происходить в океане.

В твиттере уже появились первые кадры со съемок. На опубликованных фото актеры в специальных костюмах с датчиками позировали в небольшом бассейне. Также известно, что главные роли в фильме "Аватар 2" выполнят:

Зои Салдана

Сэм Уортингтон

Вин Дизель

Кейт Уинслет

Хлоя Коулман

Сигурни Уивер

Джемейн Клемент



Зои Салдана, Кейт Уинслет и другие звезды "Аватар 2" / Twitter / @Avatar