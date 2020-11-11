Голливудская актриса Кейт Уинслет раскрыла интересные детали съемок "Аватара 2" и своими достижениями в дайвинге. И оказалось, что она побила рекорд звезды боевиков Тома Круза.

Чему научилась Кейт Уинслет для съемок "Аватара 2"

В интервью The Holliwood Reporter Кейт Уинслет признавалась, что специально для съемок "Аватара 2" брала частные курсы фридайвинга. Несколько недель специалисты учили актрису, как правильно задерживать дыхание и не бояться проводить под водой много времени.

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Эти умения были требованием режиссера Джеймса Камерона, ведь все события нового "Аватара" будут происходить в подводном мире.

Я шла по дну бассейна. Мы снимали масштабную сцену с этими огромными, тяжелыми крыльями. Было довольно страшно ... но это было просто невероятно! Моя самая длинная задержка дыхания составляла 7 минут и 14 секунд. Безумие, – рассказала Кейт Уинслет.

Информация об этом быстро распространилась по всем мировым СМИ и сети. Дошло до того, что Кейт Уинслет получала комплименты от потрясенных коллег.

"Это так смешно, потому что я на самом деле не читаю обзоры или материалы в СМИ, я не появляюсь в инстаграм. Поэтому всю эту неделю и неделю назад ко мне на работе подходили люди и говорили: "Боже, как, 7 минут и 14 секунд? А я говорю: "Что? Подожди, подожди минутку. Откуда ты это знаешь?" – поделилась она Entertainment Weekly.

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Уинслет побила рекорд Круза

Поскольку новость получила бешеного огласку, в СМИ обратили внимание и на известный рекорд в Голливуде. На съемках "Миссии невыполнимой 5" Том Круз задержал дыхание под водой на 6 минут. Тогда сообщалось, что актер, как всегда, отказался от помощи профессиональных каскадеров. А чтобы выполнить трюки под водой, голливудский красавец занимался с профессиональными дайверами и даже военными.

Сколько времени Том Круз выделил учебе неизвестно. А вот Кейт Уинслет призналась, что на подготовку к съемкам ей понадобились 3-недельные курсы.