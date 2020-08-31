П'ять днів тому американська співачка Кеті Перрі вперше стала мамою. Зірка народила дівчинку та поєднує батьківство з музичною кар'єрою. У шаленому ритмі життя вона вперше показала, як виглядає після пологів.

27 серпня на світ з'явилась довгоочікувана донечка Дейзі Дав зіркової пари Кеті Перрі та Орландо Блума. Крихітку батьки наразі не показують публіці, опублікувавши лише фото маленької ручки дівчинки. За п'ять днів після пологів знаменита матуся наважилась продемонструвати свою фігуру в інстаграм-сторіс. І зробила це з гумором.

До теми Кеті Перрі дотепно пожартувала про перші дні материнства

Кеті Перрі поширила фото з ванної кімнати свого маєтку, на якому позує в білизні для новоспечених матусь. На ній бюстгальтер без бретелей для грудного вигодовування та високі трусики сірого кольору. Зірка зображена без макіяжу з низьким хвостом.

Варто зазначити, що фото було зроблене у день, в коли Нью-Йорку відбулась грандіозна церемонія нагородження музичної премії MTV Video Music Awards 2020. Через народження доньки з'явитися на ній Кеті Перрі не змогла, проте дотепно пожартувала про свій look. На фото вона позначила бренди свого домашнього образу, а макіяж і зачіску, за словами артистки, їй забезпечила втома.



Кеті Перрі після пологів / Фото Instagram Stories / @katyperry

Нагадаємо, що раніше Кеті Перрі, яка стала матір'ю вперше, пожартувала про перші дні у новому статусі. У соцмережі вона поширила фото, на якому дружина перекидає дитину чоловіку посеред пустелі.

Зірка зазначила, що вона почувалась так само після годування грудьми Дейзі, адже поспішала зайнятись випуском шостого студійного альбому Smile. Його реліз відбувся 27 серпня.