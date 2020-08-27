Знаменита американська співачка Кеті Перрі народила дівчинку. Артистка з актором Орландо Блумом вирішили не приховувати, як назвали первістка. Окрім цього, пара опублікувала перше фото новонародженої донечки.

Вперше фото з'явилось на інстаграм-сторінці організації UNICEF, послами якої є Орландо Блум і Кеті Перрі. зіркова пара оголосила, що у них народилась дівчинка, яку назвали Дейзі Давши. Обличчя донечки вони вирішили поки не показувати, однак поширили чорно-білу світлину, на якій видно ручку немовляти.

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"Ми сповнені любов'ю і тішимось безпечному і здоровому народженню нашої дочки", – розповіли новоспечені батьки.

Що відомо про вагітність Кеті Перрі

Вперше про вагітність Кеті Перрі стало відомо в березні 2020 року. Артистка створила кліп до пісні Never Worn White, в якому засвітила округлий живіт. Трішки пізніше Кеті Перрі зі своїм коханим Орландо Блумом підтвердили чутки, що очікують на появу першої спільної дитини. Пара не приховувала радості та зізналась, що стануть батьками дівчинки.

Кеті та Орландо зустрічаються 4 роки. Влітку 2020-го пара мала одружитись, однак весілля довелось перенести через пандемію коронавірусу. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що це рішення та і самоізоляцію Кеті Перрі пережила нелегко: зірка часто плакала та боролась із депресією.

Іноді я не знаю, що гірше: намагатися уникнути зараження вірусом або хвиль депресії, які приходять з цими новими нормами, – заявляла вона.

Для Орландо Блума та Кеті Перрі донька стала першою спільною дитиною. Окрім цього, актор має сина від стосунків з Мірандою Керр.