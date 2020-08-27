Знаменитая американская певица Кэти Перри родила девочку. Артистка с актером Орландо Блумом решили не скрывать, как назвали первенца. Кроме этого, пара опубликовала первое фото новорожденной дочки.

Впервые фото появилось на инстаграм-странице организации UNICEF, послами которой являются Орландо Блум и Кэти Перри. Звездная пара объявила, что у них родилась девочка, которую назвали Дейзи Дав. Лица дочери они решили пока не показывать, однако распространили черно-белую фотографию, на которой видна ручка младенца.

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"Мы полны любовью и радуемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери", – рассказали новоиспеченные родители.

Что известно о беременности Кэти Перри

Впервые о беременности Кэти Перри стало известно в марте 2020 года. Артистка создала клип к песне Never Worn White, в котором засветила округлый живот. Чуть позже Кэти Перри со своим любимым Орландо Блумом подтвердили слухи, что ожидают появления первого общего ребенка. Пара не скрывала радости и призналась, что станут родителями девочки.

Кэти и Орландо встречаются 4 года и уже более года являются помолвленными. Летом 2020-го пара должна была жениться, однако свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что это решение да и самоизоляцию Кэти Перри пережила нелегко: звезда часто плакала и боролась с депрессией.

Иногда я не знаю, что хуже: пытаться избежать заражения вирусом или волн депрессии, которые приходят с этими новыми нормами,

– заявляла она.

Для Орландо Блума и Кэти Перри дочь стала первым общим ребенком. Кроме этого, актер имеет сына от отношений с Мирандой Керр.