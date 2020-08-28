Американська співачка Кеті Перрі днями вперше стала мамою. Саме тому для неї усі речі стались "в новинку", навіть годування грудьми первістка. Через це вона вирішила в мережі покепкувати з ситуації, чим неабияк розсмішила фанатів.

35-річна Кеті Перрі та Орландо Блум, який вже має 9-річного сина від колишньої дружини Міранди Керр, насолоджуються першими днями батьківства. Їхня донечка Дейзі Дав лише почала пізнавати світ, тому батьки сміливо роблять це разом з нею.

Нагадаємо Кеті Перрі та Орландо Блум вперше стали батьками: фото

Кеті Перрі на своїй інстаграм-сторінці розмістила кумедне фото, на якому дружина перекидає дитину чоловіку посеред пустелі. Як виявилось, десь так себе почуває співачка після того, як весь день годувала грудьми немовля і хоче трішки зайнятись роботою.

Це я, після того, як годувала весь день, передаю Дейзі батькові, аби підготуватися до появи другої "дитини",

– підписала знімок молода мама, чим розсмішила фанатів.

Як відомо, її друга "дитина" – це випуск шостого студійного альбому під назвою Smile, пісню з якого вона нещодавно презентувала разом з відеокліпом. Прем'єра альбому відбулась 27 серпня і вже доступна на музичних сервісах.



