Кеті Перрі дотепно пожартувала про перші дні материнства
Американська співачка Кеті Перрі днями вперше стала мамою. Саме тому для неї усі речі стались "в новинку", навіть годування грудьми первістка. Через це вона вирішила в мережі покепкувати з ситуації, чим неабияк розсмішила фанатів.
35-річна Кеті Перрі та Орландо Блум, який вже має 9-річного сина від колишньої дружини Міранди Керр, насолоджуються першими днями батьківства. Їхня донечка Дейзі Дав лише почала пізнавати світ, тому батьки сміливо роблять це разом з нею.
Нагадаємо Кеті Перрі та Орландо Блум вперше стали батьками: фото
Кеті Перрі на своїй інстаграм-сторінці розмістила кумедне фото, на якому дружина перекидає дитину чоловіку посеред пустелі. Як виявилось, десь так себе почуває співачка після того, як весь день годувала грудьми немовля і хоче трішки зайнятись роботою.
Це я, після того, як годувала весь день, передаю Дейзі батькові, аби підготуватися до появи другої "дитини",
– підписала знімок молода мама, чим розсмішила фанатів.
Як відомо, її друга "дитина" – це випуск шостого студійного альбому під назвою Smile, пісню з якого вона нещодавно презентувала разом з відеокліпом. Прем'єра альбому відбулась 27 серпня і вже доступна на музичних сервісах.