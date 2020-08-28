Американская певица Кэти Перри на днях впервые стала мамой. Именно поэтому для нее все вещи произошли "в новинку", даже кормление грудью первенца. Из-за этого она решила в сети посмеяться над ситуацией, чем изрядно рассмешил фанатов.

35-летняя Кэти Перри и Орландо Блум, который уже имеет 9-летнего сына от бывшей жены Миранды Керр, наслаждаются первыми днями отцовства. Их дочь Дейзи Дав только начала познавать мир, поэтому родители смело делают это вместе с ней.

Напомним Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями: фото

Кэти Перри на своей инстаграм-странице разместила смешное фото, на котором женщина перебрасывает ребенка мужу посреди пустыни. Как оказалось, примерно так себя чувствует певица после того, как весь день кормила грудью младенца и хочет немного заняться работой.

Это я, после того, как кормила весь день, передаю Дейзи отцу, чтобы подготовиться к появлению второго "ребенка",

– подписала снимок молодая мама, чем рассмешила фанатов.

Как известно, ее второй "ребенок" – это выпуск шестого студийного альбома под названием Smile, песню из которого она недавно представила вместе с видеоклипом. Премьера альбома состоялась 27 августа и уже доступна на музыкальных сервисах.



