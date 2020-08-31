Пять дней назад американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Звезда родила девочку и сочетает материнство с музыкальной карьерой. В бешеном ритме жизни она впервые показала, как выглядит после родов.

27 августа на свет появилась долгожданная дочь Дейзи Дал звездной пары Кэти Перри и Орландо Блума. Кроху родители пока не показывают публике, опубликовав только фото маленькой ручки девочки. Через пять дней после родов знаменитая мама решилась продемонстрировать свою фигуру в инстаграм-сторис. И сделала это с юмором.

К теме Кэти Перри остроумно пошутила о первых днях материнства

Кэти Перри распространила фото из ванной комнаты своего поместья, на котором позирует в белье для новоиспеченных мамочек. На ней бюстгальтер без бретелек для грудного вскармливания и высокие трусики серого цвета. Звезда изображена без макияжа с низким хвостом.

Стоит отметить, что фото было сделано в день, в когда Нью-Йорке состоялась грандиозная церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020. Из-за рождения дочери появиться на ней Кэти Перри не смогла, однако остроумно пошутила о своем look. На фото она обозначила бренды своего домашнего образа, а макияж и прическу, по словам артистки, ей обеспечила усталость.

Кэти Перри после родов / Фото Instagram Stories / @katyperry

Напомним, что ранее Кэти Перри, которая стала матерью впервые, пошутила о первых днях в новом статусе. В соцсети она распространила фото, на котором жена перебрасывает ребенка мужу посреди пустыни.

Звезда отметила, что она чувствовала так же после кормления грудью Дейзи, ведь спешила заняться выпуском шестого студийного альбома Smile. Его релиз состоялся 27 августа.