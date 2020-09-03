Успішна американська акторка та модель Кайя Гербер святкує день народження. Сьогодні, 3 вересня, зірці виповнюється 19 років. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 приготувала для вас добірку найспекотніших світлин знаменитості, якими вона ділилася в мережі.

Попри свій юний вік Кайя Гербер вже змогла здобути неябияку популярність. Вона стала відомою на увесь світ, знамениті бренди мріють, щоб з ними працювала донька легендарної Сінді Кроуфорд. За особистою сторінкою моделі в інстаграмі слідкує майже 6 мільйонів користувачів мережі. Вона точно знає, як завести публіку та не соромиться позувати у провокативних образах.

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Акаунт Кайї наповнений різноманітними кадрами. Вона позувала на подіумах в елегантному вбранні, поставала перед камерою у сексуальній білизні, а також не соромилася показувати своє повністю оголене тіло. 19-річна красуня впевнено крокує до шаленого успіху у модній індустрії.

Багато її колег можуть лише позаздрити такій популярності, адже Гербер позує перед камерами фотографів у різних куточках світу. Вона затребувана у сучасному модельному світі і активно розвивається у цій сфері. Пропонуємо вам переглянути найсексуальніші світлини дівчини, якими вона радувала шанувальників у своєму профілі.

Найвідвертіші фото Кайї Гербер