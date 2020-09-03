Успешная американская актриса и модель Кайя Гербер празднует день рождения. Сегодня, 3 сентября, звезде исполняется 19 лет. По этому случаю редакция LifeStyle 24 приготовила для вас подборку самых жарких фотографий знаменитости, которыми она делилась в сети.

Несмотря на свой юный возраст Кайя Гербер уже смогла получить большую популярность. Она стала известной на весь мир, знаменитые бренды мечтают, чтобы с ними работала дочь легендарной Синди Кроуфорд. За личной страницей модели в Инстаграме следит почти 6 миллионов пользователей сети. Она точно знает, как завести публику и не стесняется позировать в провокационных образах.

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Аккаунт Кайи наполнен разнообразными кадрами. Она позировала на подиумах в элегантном наряде, представала перед камерой в сексуальном белье, а также не стеснялась показывать свое полностью обнаженное тело. 19-летняя красавица уверенно шагает к безумному успеху в модной индустрии.

Многие ее коллеги могут только позавидовать такой популярности, ведь Гербер позирует перед камерами фотографов в разных уголках мира. Она востребована в современном модельном мире и активно развивается в этой сфере. Предлагаем вам посмотреть самые сексуальные фотографии девушки, которыми она радовала поклонников в своем профиле.

Самые откровенные фото Кайи Гербер