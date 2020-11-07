Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар постає на екрані досить стриманою, однак від провокативних зйомок не відмовляється. Вона позувала перед камерою без білизни, прикривши оголене тіло легкою сукнею.

38-річна Катерина Кухар має фантастичну фігуру, якою захоплюється весь український шоу-бізнес. Вона часто хизується стрункими підтягнутими ніжками у сміливих мінісукнях, проте відверті образи для публічних виходів приміряє рідко. Натомість балерина наважилась позувати без білизни перед об'єктивом фешн-фтографа Володимира Клевера, який співпрацює зі світовими глянцями і брендами. Фото, які об'єднав митець, з'явились в інстаграмі зірки.

Читайте також У прозорій сукні: розкішна Ірина Шейк знялась для обкладинки Vogue – зухвале фото

На чорно-білому кадрі Катерина Кухар позувала в плісированій сукні з легкої тканини від українського бренду GUDU, який створений грузинським дизайнером. Вона оголила плечі та спину, приспустивши розкішне вбрання. Балерина позувала без бюстгальтера, тому позувати до фотографа обличчям не наважилась. Вона у всіх красі показала бездоганне тіло та чудову форму.

Волосся Катерина Кухар зібрала у пучок та зробила макіяж з акцентом на очі. "Мистецтво веде людину до вдосконалення", – прокоментувала вона пікантне фото, яким продемонструвала свою тендітність, витонченість і сексуальність.



Катерина Кухар у сукні без білизни / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official