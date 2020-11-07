Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар предстает на экране достаточно сдержанной, однако от провокационных съемок не отказывается. Она позировала перед камерой без белья, прикрыв обнаженное тело легким платьем.

38-летняя Екатерина Кухар имеет фантастическую фигуру, которой восхищается весь украинский шоу-бизнес. Она часто щеголяет стройными подтянутыми ножками в смелых мини платьях, однако откровенные образы для публичных выходов примеряет редко. Зато балерина решилась позировать без белья перед объективом фэшн-фтографа Владимира Клевера, который сотрудничает с мировыми глянцами и брендами. Фото, которые объединил художник, появились в инстаграме звезды.

Читайте также В прозрачном платье: роскошная Ирина Шейк снялась для обложки Vogue – дерзкое фото

На черно-белом кадре Екатерина Кхуар позировала в плиссированном платье из легкой ткани от украинского бренда GUDU, который создан грузинским дизайнером. Она обнажила плечи и спину, приспустив роскошный наряд. Балерина предстала без бюстгальтера, поэтому позировать к фотографу лицом не решилась. Она во всех красотах показала безупречное тело и великолепную форму.

Волосы Екатерина Кухар собрала в пучок и сделала макияж с акцентом на глаза. "Искусство ведет человека к совершенствованию", – прокомментировала она пикантное фото, которым продемонстрировала свою хрупкость, изящество и сексуальность.



Екатерина Кухар в платье без белья / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official