Що робити з ґрунтом після викопування картоплі
Картопля користується великою популярністю серед городників. Втім, не всі знають, як правильно підготувати ґрунт та підвищити його родючість після викопування цього коренеплоду.
Автор інстаграм-сторінки "Рослини від Василя Івановича" розповів, як доглядати за землею після збирання картоплі. Про це пише 24 Канал.
Важливо Не робіть цього, бо врожаю не буде: де не можна садити озимий часник
Догляд за ґрунтом після картоплі
Картопля багато років дає врожай на одному місці. Втім, за можливості, землі необхідно давати відпочити кожні 2 – 3 роки.
Важливо почати готувати ґрунт у лічені дні після того, як врожай викопано, зволікання тут грає проти нас. Спочатку видаляємо усе сміття і повністю очищаємо ґрунт від кореневищ, бадилля і бур'яну. Якщо мало місце зараження шкідниками, то як можна скоріше проводимо обробку,
– підкреслив городник.
Зауважив, що єдине правильне рішення у питанні ґрунту – сидерати. Вони покращують структуру та мінеральний склад. Окрім того, сидерати встановлюють природну рівновагу ґрунту і заощаджують кошти на добрива.
Зверніть увагу Зіпсуєте врожай: де не можна садити цибулю
Що робити з землею після збирання картоплі / Depositphotos