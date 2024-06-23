Найгарніші привітання зі Зеленими святами: вірші, проза та картинки

У неділю, 23 червня, християни святкують Трійцю або, як у народі кажуть, починаються Зелені свята. Сьогодні у церкві згадують, як до апостолів прийшов Святий Дух. Сталося це на 50 день після воскресіння Ісуса Христа.

Учні Сина Божого отримали неймовірну здібність. Вони могли розмовляти багатьма мовами, аби проповідувати християнство по світу.

Актуально Нехай у домівках запанують мир та спокій: яскраві картинки-привітання зі Зеленими святами

Редакція LifeStyle 24 вітає усіх українців зі світлим святом. У цей день ми зібрали для вас добірку чарівних привітань у прозі, віршах та картинках.

Зелені свята 2024: привітання у віршах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Зі Зеленими святами / Фото UAportal

***

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Зелені свята 2024: привітання у прозі

Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи та впустити в серце стільки любові й добра, скільки можете. Пробачайте всім, хто заподіяв біль. Хай дім ваш наповниться добробутом і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

Зі Зеленими святами / Фото UAportal

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Вітаю з Трійцею і щиро бажаю йти дорогою, встеленою пелюстками щастя і зеленню надій, бажаю відкрити для серця дивовижний світ блаженства і радості. Хай буде міцним здоров’я і доброю душею, нехай Пресвята Трійця захистить твою сім'ю від будь-яких напастей і бід!

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В цей світлий день Трійці хочу побажати вам щастя, здоров'я та достатку. Нехай любов Божа заповнить серця, а Його благословення ніколи не покидає вашого життя. Хай це свято стане початком радісних змін! З Трійцею!

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Знову настали Зелені свята – період розквіту, оновлення та Божої благодаті. Бажаю, щоб твоє серце наповнила радісна звістка. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, жити у добрі та милосерді.

Зі Зеленими святами / Фото "Топ картинки"

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З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, добробуту в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях!