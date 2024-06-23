Учні Сина Божого отримали неймовірну здібність. Вони могли розмовляти багатьма мовами, аби проповідувати християнство по світу.
Актуально Нехай у домівках запанують мир та спокій: яскраві картинки-привітання зі Зеленими святами
Редакція LifeStyle 24 вітає усіх українців зі світлим святом. У цей день ми зібрали для вас добірку чарівних привітань у прозі, віршах та картинках.
Зелені свята 2024: привітання у віршах
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
Зі Зеленими святами / Фото UAportal
***
З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
***
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
***
Вділи всі зелені шати –
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
Зелені свята 2024: привітання у прозі
Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи та впустити в серце стільки любові й добра, скільки можете. Пробачайте всім, хто заподіяв біль. Хай дім ваш наповниться добробутом і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!
Зі Зеленими святами / Фото UAportal
***
Вітаю з Трійцею і щиро бажаю йти дорогою, встеленою пелюстками щастя і зеленню надій, бажаю відкрити для серця дивовижний світ блаженства і радості. Хай буде міцним здоров’я і доброю душею, нехай Пресвята Трійця захистить твою сім'ю від будь-яких напастей і бід!
***
В цей світлий день Трійці хочу побажати вам щастя, здоров'я та достатку. Нехай любов Божа заповнить серця, а Його благословення ніколи не покидає вашого життя. Хай це свято стане початком радісних змін! З Трійцею!
***
Знову настали Зелені свята – період розквіту, оновлення та Божої благодаті. Бажаю, щоб твоє серце наповнила радісна звістка. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, жити у добрі та милосерді.
Зі Зеленими святами / Фото "Топ картинки"
***
З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, добробуту в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях!