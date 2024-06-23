Учні Сина Божого отримали неймовірну здібність. Вони могли розмовляти багатьма мовами, аби проповідувати християнство по світу.

Актуально Нехай у домівках запанують мир та спокій: яскраві картинки-привітання зі Зеленими святами

Редакція LifeStyle 24 вітає усіх українців зі світлим святом. У цей день ми зібрали для вас добірку чарівних привітань у прозі, віршах та картинках.

Зелені свята 2024: привітання у віршах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Зі Зеленими святами / Фото UAportal

***

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Зелені свята 2024: привітання у прозі

Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи та впустити в серце стільки любові й добра, скільки можете. Пробачайте всім, хто заподіяв біль. Хай дім ваш наповниться добробутом і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

Зі Зеленими святами / Фото UAportal

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Вітаю з Трійцею і щиро бажаю йти дорогою, встеленою пелюстками щастя і зеленню надій, бажаю відкрити для серця дивовижний світ блаженства і радості. Хай буде міцним здоров’я і доброю душею, нехай Пресвята Трійця захистить твою сім'ю від будь-яких напастей і бід!

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В цей світлий день Трійці хочу побажати вам щастя, здоров'я та достатку. Нехай любов Божа заповнить серця, а Його благословення ніколи не покидає вашого життя. Хай це свято стане початком радісних змін! З Трійцею!

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Знову настали Зелені свята – період розквіту, оновлення та Божої благодаті. Бажаю, щоб твоє серце наповнила радісна звістка. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, жити у добрі та милосерді.

Зі Зеленими святами / Фото "Топ картинки"

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З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, добробуту в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях!