Ученики Сына Божьего получили невероятную способность. Они могли разговаривать на многих языках, чтобы проповедовать христианство по миру.

Актуально Пусть в домах воцарятся мир и покой: яркие картинки-поздравления с Зелеными праздниками

Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех украинцев со светлым праздником. В этот день мы собрали для вас подборку волшебных поздравлений в прозе, стихах и картинках.

Зеленые праздники 2024: поздравления в стихах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

С Зелеными праздниками / Фото UAportal

***

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Зеленые праздники 2024: поздравления в прозе

Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Прощайте всем, кто причинил боль. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Поздравляю со святой Троицей!

С Зелеными праздниками / Фото UAportal

***

Поздравляю с Троицей и искренне желаю идти дорогой, устланной лепестками счастья и зеленью надежд, желаю открыть для сердца удивительный мир блаженства и радости. Пусть будет крепким здоровье и доброй душой, пусть Пресвятая Троица защитит твою семью от любых напастей и бед!

***

В этот светлый день Троицы хочу пожелать вам счастья, здоровья и достатка. Пусть любовь Божья заполнит сердца, а Его благословение никогда не покидает вашей жизни. Пусть этот праздник станет началом радостных перемен! С Троицей!

***

Снова наступили Зеленые праздники – период расцвета, обновления и Божьей благодати. Желаю, чтобы твое сердце наполнила радостная весть. Желаю сил и понимания выполнять заповеди, жить в добре и милосердии.

С Зелеными праздниками / Фото "Топ картинки"

***

С днем Троицы поздравляю! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях!