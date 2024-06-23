Ученики Сына Божьего получили невероятную способность. Они могли разговаривать на многих языках, чтобы проповедовать христианство по миру.
Актуально Пусть в домах воцарятся мир и покой: яркие картинки-поздравления с Зелеными праздниками
Редакция LifeStyle 24 поздравляет всех украинцев со светлым праздником. В этот день мы собрали для вас подборку волшебных поздравлений в прозе, стихах и картинках.
Зеленые праздники 2024: поздравления в стихах
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
С Зелеными праздниками / Фото UAportal
***
З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
***
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
***
Вділи всі зелені шати –
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
Зеленые праздники 2024: поздравления в прозе
Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Прощайте всем, кто причинил боль. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Поздравляю со святой Троицей!
С Зелеными праздниками / Фото UAportal
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Поздравляю с Троицей и искренне желаю идти дорогой, устланной лепестками счастья и зеленью надежд, желаю открыть для сердца удивительный мир блаженства и радости. Пусть будет крепким здоровье и доброй душой, пусть Пресвятая Троица защитит твою семью от любых напастей и бед!
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В этот светлый день Троицы хочу пожелать вам счастья, здоровья и достатка. Пусть любовь Божья заполнит сердца, а Его благословение никогда не покидает вашей жизни. Пусть этот праздник станет началом радостных перемен! С Троицей!
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Снова наступили Зеленые праздники – период расцвета, обновления и Божьей благодати. Желаю, чтобы твое сердце наполнила радостная весть. Желаю сил и понимания выполнять заповеди, жить в добре и милосердии.
С Зелеными праздниками / Фото "Топ картинки"
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С днем Троицы поздравляю! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях!