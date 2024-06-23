Зелені свята з'явилися ще у часи, коли не було християнства. З давніх-давен, за традицією, люди прикрашають свої будинки гілками та зеленню, наприклад лепехою, чебрецем, любистком та полином. Дехто озеленює й ікони, які є вдома, зокрема беруть гілки берези або м'яту, передає LifeStyle 24.

Актуально Не лише Трійця: які церковні свята будуть у червні 2024 року

У свято родини збираються за великим столом, а напередодні господині готують багато страв. Раніше, до речі, також було заведено свататися, адже казали, що тоді закохані будуть жити у мирі, любові та злагоді. Молодь колись, крім того, влаштовувала гуляння, на яких хлопці та дівчата розважалися.

Наша редакція щиро вітає своїх читачів зі Зеленими святами. Нехай спокій панує у домівках навіть у такі складні часи. Ми підготували для вас добірку чудових привітань у картинках, тож зберігайтеся для близьких!

Зелені свята 2024: привітання у картинках

Привітання зі Зеленими святами / Фото vitai.com.ua

Привітання зі Зеленими святами / Фото vitai.com.ua

Привітання зі Зеленими святами / Фото art-shop.com.ua

Привітання зі Зеленими святами / Фото art-shop.com.ua

Привітання зі Зеленими святами / Фото "Люкс ФМ"

Привітання зі Зеленими святами / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання зі Зеленими святами / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання зі Зеленими святами / Фото "Топ картинки"

Привітання зі Зеленими святами / Фото vitai.com.ua

Привітання зі Зеленими святами / Фото vitai.com.ua

Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка картинок-привітань. Проведіть сьогоднішній день у колі найближчих людей!