Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: привітання з Днем Ангела у картинках

17 вересня свої іменини святкуватимуть Віра, Надія, Любов та їхня матір Софія. Ми підготували для вас красиву добірку картинок, щоб ви змогли їх надіслати вашим рідним.

Благочестива вдова Софія та троє її доньок – ранньохристиянські мучениці, що жили у II столітті нашої ери в Римі за часів правління імператора Адріана. Софія була благочестивою християнкою, тож своїх дочок вона назвала на честь головних християнських чеснот: Віри, Надії та Любові.

До теми Віри, Надії та Любові: коли відзначають свято у 2023 році

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Саме тому відоме свято ми відзначаємо не 30 вересня, а саме 17 вересня.

Вважається, що жінки які названі цими іменами є дуже мудрими, справедливими та працьовитими. Надішліть у цей святковий день красиву картинку-привітання іменинницям.

Картинки з іменинами Віри, Надії, Любові та Софії



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest