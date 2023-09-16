Благочестива вдова Софія та троє її доньок – ранньохристиянські мучениці, що жили у II столітті нашої ери в Римі за часів правління імператора Адріана. Софія була благочестивою християнкою, тож своїх дочок вона назвала на честь головних християнських чеснот: Віри, Надії та Любові.

До теми Віри, Надії та Любові: коли відзначають свято у 2023 році

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар. Саме тому відоме свято ми відзначаємо не 30 вересня, а саме 17 вересня.

Вважається, що жінки які названі цими іменами є дуже мудрими, справедливими та працьовитими. Надішліть у цей святковий день красиву картинку-привітання іменинницям.

Картинки з іменинами Віри, Надії, Любові та Софії



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Картинки-привітання зі святом Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest