Благочестивая вдова София и трое ее дочерей – раннехристианские мученицы, жившие во II веке нашей эры в Риме во время правления императора Адриана. София была благочестивой христианкой, поэтому своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви.

К теме Веры, Надежды и Любви: когда отмечают праздник в 2023 году

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ВЦУ) перешла на новый календарь. Поэтому известный праздник мы отмечаем не 30 сентября, а именно 17 сентября.

Считается, что женщины названные этими именами очень мудры, справедливы и трудолюбивы. Отправьте в этот праздничный день красивую картинку-поздравление именинницам.

Картинки с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото Pinterest